"День, заради якого варто жити". Сенцов і Кольченко про майбутнє, неволю, Росію та Україну
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"День, заради якого варто жити". Сенцов і Кольченко про майбутнє, неволю, Росію та Україну

  • 10 вересня 2019

"Поки не обійнявся з донькою, я був дуже спокійний".

Олег Сенцов та Олександр Кольченко розповіли про неволю, повернення і Крим на першій прес-конференції.

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