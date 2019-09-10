"День, заради якого варто жити". Сенцов і Кольченко про майбутнє, неволю, Росію та Україну

"Поки не обійнявся з донькою, я був дуже спокійний".
Олег Сенцов та Олександр Кольченко розповіли про неволю, повернення і Крим на першій прес-конференції.
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"Поки не обійнявся з донькою, я був дуже спокійний".
Олег Сенцов та Олександр Кольченко розповіли про неволю, повернення і Крим на першій прес-конференції.
Відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.