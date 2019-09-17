З комп'ютером і смартфоном у 90 років: історія харків'янки

Галина Слинько вирішила опанувати комп'ютер півтора року тому.

Тож вона записалася на безкоштовні курси для учнів поважного віку.

Курси організував та фінансує ІТ-ентузіаст і засновник музею комп'ютерів у Харкові, а викладачі працюють на волонтерських засадах.

90-річна Галина є однією з найкращих випускниць і повертається, щоб підбадьорювати новачків.

Матеріал Ганни Чугай та Антона Авіжаса.

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