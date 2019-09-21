Якутський шаман проти "Путіна-демона"

У Росії шаман з Якутська пішки йшов до Москви виганяти Путіна, якого називає демоном. Але на шляху до російської столиці Олександра Габишева затримали.

В дорозі шаману та його помічникам вже доводилося мати справу з тими, хто не схвалює навіть таку дивну акцію протесту. Але зараз похідний табір оточили озброєні російські силовики, а самому натхненнику походу - Габишеву можуть висунути звинувачення.

Згодом його випустили під підписку про невиїзд.

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