Ювілейна Книга року ВВС: 15 років витримки

Привіт усім! Це знову Книга року ВВС, але цього разу – не проста, а ювілейна.

Так-так, вже 15 років ми захоплено читаємо найцікавіші твори Made in Ukraine і радо ділимося ними із вами.

А ще із кожним роком - зростаємо і збільшуємо градус читання, і в нас завжди знайдеться, що почитати навіть для найвибагливіших гурманів.

І цього року ми знову запрошуємо вас в ідеальний книжковий всесвіт, де діють свої закони і вирують справжні книжкові пристрасті. Ви готові? Тоді – читаймо залпом!

Попереджаємо, що від такої кількості книжок точно можна сп’яніти, адже Книга року ВВС це –аж 15 років витримки!

Над матеріалом працювали: Анастасія Грібанова, Діана Куришко, Альбій Шудря, Роман Матюхін та Олександр Попенко.