Підкинути наркотики й освідчитись: чому в Росії набирають обертів розіграші у стилі "Спецназ"

Росіянин Сергій інсценізував спецоперацію, щоб освідчитись коханій.

Авто дівчини зупинили перевдягнені на силовиків актори і підкинули до її валізи пакунок з білим порошком.

Таке шоу коштує $450, та в Росії росте попит на розіграші з "затриманнями".

Чому громадяни сусідньої країни просять акторів "підкинути наркотики" чи увірватися на весілля задля розваги - у сюжеті російської служби BBC.