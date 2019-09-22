Підкинути наркотики й освідчитись: чому в Росії набирають обертів розіграші у стилі "Спецназ"

Росіянин Сергій інсценізував спецоперацію, щоб освідчитись коханій.
Авто дівчини зупинили перевдягнені на силовиків актори і підкинули до її валізи пакунок з білим порошком.
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Таке шоу коштує $450, та в Росії росте попит на розіграші з "затриманнями".
Чому громадяни сусідньої країни просять акторів "підкинути наркотики" чи увірватися на весілля задля розваги - у сюжеті російської служби BBC.