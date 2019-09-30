Юрій Луценко: "Мені страшно за мою країну"

Генпрокурор у 2016-2019 роках Юрій Луценко каже, що підстав розслідувати Байденів в Україні немає.

Пан Луценко розповів кореспонденту ВВС Джоні Фішеру, які шанси є на поновлення розслідування діяльності компанії Burisma, у раді директорів якої донедавна працював Гантер Байден - син віцепрезидента США Джо Байдена.

Ексгенпрокурор також поділився враженнями від спілкування з Руді Джуліані, персональним адвокатом Дональда Трампа, а також озвучив пораду Володимиру Зеленському.

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