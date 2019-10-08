Ocean Cleanup: перший успіх в океані

Шини, коробки, вушні палички і ще багато мотлоху - усе це можна знайти далеко у відкритому океані.
Течії постійно розносять відходи людства і утворюють цілі сміттєві плями площею сотні тисяч квадратних кілометрів.
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Програма Ocean Cleanup створена для того, щоб зменшити їхні розміри. І вона вже має перші успіхи.
Як це працює?
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