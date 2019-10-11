"Заборонене місто" - покинута радянська база під Берліном

30 років тому впав Берлінський мур, а згодом і залізна завіса - Радянський Союз дав тріщину і почав розпадатися.
Тепер його зовсім не існує. Але під Берліном досі є один з його привидів - база Вюнсдорф, яка була форпостом СРСР і домом для тисяч радянських військових.
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Кореспондент ВВС Стів Розенберг побував всередині того, що колись називали "маленькою Москвою" і "забороненим містом". Тепер це нагадує моторошні і занедбані рештки минулого.
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