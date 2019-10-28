Засновник нації чи варвар? 250 років висадки капітана Кука

Не всі у Новій Зеландії вважають річницю висадки капітана Джеймса Кука - святом.

До 250-річчя події до берега приплила копія його історичного корабля, а поруч із нею - човни маорі та полінезійських племен.

Їхні активісти заявляють: були на цій землі раніше, мали квітучу цивілізацію, але її зруйнували колонізатори.

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