Іван Марчук: "Хочу бути ненормальним художником"

Івану Марчуку 83 роки і все своє доросле життя він невпинно працював.

У доробку майстра - понад чотири з половиною тисячі картин.

Найкращі з його робіт планували розмістити у майбутньому музеї Марчука в Києві.

Знайшли місце і навіть заклали капсулу у фундамент.

Утім, музей так і не з'явився.

Про свій шлях митця та пошук техніки, яка вирізняє його творчість, художник розповів BBC News Ukrainian напередодні відкриття його, як він каже, "останньої виставки в Києві" у галереї ARTAREA.

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