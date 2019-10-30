Квіти на мільярди доларів: хто продає?

Щороку у світі зрізають, пакують і розвозять на різні континенти квітів на суму приблизно $8 мільярдів. Так склалося історично, що в квітковій індустрії домінують європейські компанії.

Однак ситуація почала змінюватися через те, що вирощування квітів перемістилося до тепліших регіонів – на південь від пустелі Сахара в Африці та до країн Латинської Америки.

Для місцевих компаній – це нова можливість створити нові робочі місця і заробити на попиті.

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