Білий рояль на Київському вокзалі: Євген Хмара зіграв для пасажирів

На центральному залізничному вокзалі у Києві піаніст Євген Хмара зіграв для пасажирів.

Він назвав цей перформанс Public Piano, метою якого - привернути увагу до інструментальної музики.

"Вокзал - це такий осередок країни, де зібрані люди зі сходу і з заходу. Музика сьогодні їх об'єднала", - пояснив музикант після виступу.

На фоні оголошень про потяги і перони пролунали "Червона Рута", "Рідна мати моя", гімн України і власні композиції Євгена Хмари.

Схожі концерти він раніше давав на вокзалах та аеропортах Відня, Парижа і Мальти.

Над відео працювали Діана Куришко і Вікторія Жуган.

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