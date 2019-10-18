Білий рояль на Київському вокзалі: Євген Хмара зіграв для пасажирів

На центральному залізничному вокзалі у Києві піаніст Євген Хмара зіграв для пасажирів.
Він назвав цей перформанс Public Piano, метою якого - привернути увагу до інструментальної музики.
"Вокзал - це такий осередок країни, де зібрані люди зі сходу і з заходу. Музика сьогодні їх об'єднала", - пояснив музикант після виступу.
На фоні оголошень про потяги і перони пролунали "Червона Рута", "Рідна мати моя", гімн України і власні композиції Євгена Хмари.
Схожі концерти він раніше давав на вокзалах та аеропортах Відня, Парижа і Мальти.
- Вибори у стилі рок: як голосували на фестивалі у Дубні
- Музикант із дзьобом. Загадка DJ Claptone
- Фронт-рок: чому музиканти йдуть на військову службу?
Над відео працювали Діана Куришко і Вікторія Жуган.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.