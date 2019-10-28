Мер із "ДНР" - у російській Калмикії йому не раді

Дмитро Трапезніков починав кар'єру в донецькому футбольному клубі "Шахтар". А з початком бойових дій на Донбасі вступив у лави бойовиків.
Нещодавно Трапезнікова призначили мером столиці російської республіки Калмикія.
Але там йому не раді: його прихід викликав найбільші за багато років протести.
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