Мер із "ДНР" - у російській Калмикії йому не раді

Дмитро Трапезніков починав кар'єру в донецькому футбольному клубі "Шахтар". А з початком бойових дій на Донбасі вступив у лави бойовиків.

Нещодавно Трапезнікова призначили мером столиці російської республіки Калмикія.

Але там йому не раді: його прихід викликав найбільші за багато років протести.

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