Човен вікінгів плаває у Рівному

Рівненські майстри спорудили зменшену копію Гокстадського корабля вікінгів дев'ятого століття.

Те судно археологи виявили у кургані на березі Норвегії.

Спочатку рівняни виготовили модель, на якій провели випробування, а потім змайстрували корабель-дракар.

Наприкінці літа його спустили на воду. Нині на човні проводять екскурсії.

Як повідомили реконструктори, рівненський дракар "Гунгнір" стане частиною музею під відкритим небом.

Матеріал Олексія Бухала та Костянтина Гнітецького.

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