Пересохлі колодязі, шум від буріння вдень і вночі, розбиті дороги - ось на що скаржаться люди, що живуть поруч із місцем буріння газу в селі Павлюківка на Харківщині.

Блакитне паливо там видобуває компанія Burisma Group (Бурісма), де п'ять років працював син ексвіцепрезидента США Джо Байдена - Хантер.

Місцеві жителі пов'язують проблеми з довкіллям та водою саме з діяльністю газовиків.

Експерти підтверджують, що джерела можуть пересихати й забруднюватися саме через буріння. Причини бувають різні: це і порушення технологій, і брак контролю з боку держави, і несучасні способи утилізації відходів, і надмірна близькість робіт до осель тощо.

BBC News Україна звернулася за коментарями до компанії Burisma, зокрема щодо того, як її технології впливають на рівень і якість вод у колодязях, і чи компанія брала на себе зобов'язання з розбудоваи інфраструктури села.

На момент публікації ми не отримали відповіді.

Відео Жанни Безп'ятчук та Олега Карп'яка.

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