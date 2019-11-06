Українагейт: хто є хто в історії про імпічмент Трампа?

Бізнесмени із сумнівним минулим, посли США в Україні, спецпредставник Держдепу, українські ексгенпрокурори й американський полковник - як усі ці люди опинились у центрі міжнародного скандалу.

Вони всі вже свідчили чи ще будуть це робити в Конгресі у рамках розслідування, що є частиною процедури імпічменту Дональда Трампа. В епіцентрі історії - Україна, точніше розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня.

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