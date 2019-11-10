Переселенці з Дебальцевого: нам нікуди повертатися

Модульне містечко у Харкові для переселенців з Донбасу побудували у 2015 році.
Його планували як тимчасове житло, і термін придатності будиночків скінчився 2 роки тому. Тепер воно - аварійне.
- Як переселенці з Донбасу роками живуть у харківських контейнерах
- Квартирне питання переселенців. Що змінилося за 5 років.
Але люди, яким нікуди подітися, продовжують жити тут. І всі вони можуть опинитися на вулиці, якщо містечко демонтують весною. Серед них і сім’я Світлани.
Вона розповіла свою історію BBC News Україна.
Над відео працювали Ганна Чугай, Антон Авіжас та Роман Лебедь.
Відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.