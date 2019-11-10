Переселенці з Дебальцевого: нам нікуди повертатися

Модульне містечко у Харкові для переселенців з Донбасу побудували у 2015 році.

Його планували як тимчасове житло, і термін придатності будиночків скінчився 2 роки тому. Тепер воно - аварійне.

Але люди, яким нікуди подітися, продовжують жити тут. І всі вони можуть опинитися на вулиці, якщо містечко демонтують весною. Серед них і сім’я Світлани.

Вона розповіла свою історію BBC News Україна.

Над відео працювали Ганна Чугай, Антон Авіжас та Роман Лебедь.

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