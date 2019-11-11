Гонконг: у демонстранта вистрелили впритул

Під час протестів у Гонконзі поліціянт серйозно поранив одного з учасників протесту. Він вистрелив у нього з пістолета бойовим набоєм.

На відео, яке з'явилося на Facebook, видно сутичку силовика з протестувальником, під час якої поліціянт дістав пістолет і вистрелив в іншого чоловіка у масці, який до них підбіг.

Під час ще одного інциденту активіста-прихильника Пекіна облили горючою рідиною і підпалили. Зараз він - у критичному стані.

Протягом понеділка в декількох районах Гонконгу відбувалися й інші сутички, під час яких поліціянти застосовували сльозогінний газ і гумові кулі.

Сльозогінний газ застосовували навіть у центральному діловому районі, що рідко відбувається у робочий час буднього дня.

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