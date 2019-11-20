Гібридні “морські бої” з Росією: як гинуть українські кораблі

Два українських бронекатери “Бердянськ” та “Нікополь”, а також буксир “Яни Капу” повертаються до місця постійного базування.

Росіяни захопили катери і буксир разом з екіпажами рік тому. Чи намагалися вони прибрати сліди від обстрілів? Що робили з обладнанням і чи не зняли його взагалі?

Росія завжди намагалася спинити створення українського військового флоту. Вона не хотіла віддавати українську частку Чорноморського флоту СРСР. Впродовж десятиліть намагалася витіснити з Севастополя ВМС України, запевняючи, що російський ЧФ охоронятиме “спільні рубежі” СНД.

У 2014 році Росія застосувала потужні військові сили для проведення операції із блокування українського флоту у Криму.

Що зараз з найбільш відомими українськими кораблями?

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