Українські ківі - це реально?

Селекціонер із Ужгорода Генріх Стратон вивів стійкий до холоду сорт ківі.

Тепер щороку він збирає врожай фруктів - продає їх у торговельні мережі, а також робить із них алкогольні напої.

Але головне для нього - це саджанці. Закарпатець хоче, аби ківі поширилися всієї Україною.

Чи стануть ківі тим фруктом, яким вгощатимуть внуки українські бабусі майбутнього?

Над відео працювали Зоряна Попович, Аркадій Шиншилов, Роман лебедь.

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