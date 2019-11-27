Музичний кліп гурту ТНМК “Історія України за 5 хвилин” за декілька днів набрав сотні тисяч переглядів в інтернеті.

Більшість відгуків про цю роботу позитивні, хоча є й такі, які звинувачують авторів у однобокості подачі та надмірному спрощенні.

Олег “Фагот” Михайлюта в інтерв’ю BBC News Україна розповів, чому тривалість кліпу саме 5 хвилин, а також які історичні події з нього довелося викинути.

Текст написав поет Артем Полежака, малював кліп Сашко Даниленко.

Фінансувало підготовку цього релізу Міністерство культури.

А що ви думаєте про такий спосіб привернення уваги до історії України? Зазирнемо до музичної студії гурту.

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