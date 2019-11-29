Найбільшим приватним землевласником Шотландії віднедавна є данський мільярдер Андерс Повлсен. Він представник нового покоління гайлендських землевласників.

Йому належать 89 тисяч гектарів у Сатерленді та Грампіанських горах.

Іще один скандинав, колишній генеральний директор LEGO group К’єлд Кірк Крістіансон, володіє кількома помістями у Шотландії.

Правитель Дубаю і мільярдер шейх Мохаммед ібн Рашид аль-Мактум скупив 25 тисяч гектарів у шотландській сільській місцевості.

Однак, землевласників-нешотландців не так багато, як здається.

Згідно з даними шотландських реєстрів, лише 6% документів на право володіння землею видані власникам за межами Шотландії.

Більшість - це люди, які живуть в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. У той час як трохи більше одного відсотка, або приблизно 24 тисячі актів власності, зареєстровані на адреси за межами Великої Британії.

Загалом, вважають, що у Шотландії найбільш нерівноправна землевласність у західному світі.

Останнім часом шотландський уряд намагається модернізувати правила на ринку, однак активісти вважають, що реформа не просунулась достатньо далеко і концентрація землі в небагатьох руках досі призводить до зловживання владою.

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