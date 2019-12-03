Коли хвилюється Чорне море: епізод 1

Кількість різних забруднювальних токсинів у чорноморській рибі сягає 30, а в деяких випадках – до 60 токсинів. Це підтвердили результати наукових досліджень міжнародної експедиції, в якій брали участь наші кореспонденти.

Десятиліттями Чорне море використовували як жахливе звалище відходів промисловості й сільського господарства країн Східної Європи. Вчені вважали, що окремі частини Чорного моря - майже повністю мертві. Але чи є ознаки покращення ситуації сьогодні?

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