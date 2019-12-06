Коли хвилюється Чорне море: епізод 2

Морські тварини особливо потерпають від сміття. Щоб рятувати дельфінів, науковці їх фотографують. Аналіз таких знімків дає багато інформації - наприклад, про те, на які відстані від берега ходять тварини.

Десятиліттями Чорне море використовували як жахливе звалище відходів промисловості й сільського господарства країн Східної Європи. Вчені вважали, що окремі частини Чорного моря - майже повністю мертві. Але чи є ознаки покращення ситуації сьогодні?

Дивіться 2 епізод мінісеріалу ВВС.

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