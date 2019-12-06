Як художник з Чернівців створює картини зі сміття

"Уявіть, що пункт прийому вторсировини - це церква", - пропонує художник і стендап-комік Андрій Пілат з Чернівців, якій створює картини зі знайденого на вулицях сміття.

"Ви - миряни, а сміття - ваші гріхи. Ви кожного тижня ідете у церкву, аби залишити там свої гріхи", - продовжує він.

"Таке саме відбувається і зі сміттям - ми щотижня назбируємо певну його кількість і йдемо до пункту прийому здавати свої "гріхи". Й одразу над головою з’являється німб екосвідомості. Але того ж дня ви йдете до крамниці і купуєте нову пластикову тару, чим спонукаєте виробників продовжувати випускати її".

Андрій каже, що сміття для нього - лише нова форма фарби, але очевидно, що своєю роботою він привертає увагу до екологічних проблем.

І його рішення радикальне – повна відмова від того, що шкодить довкіллю.

Про те, як до нього поставилися рідні, коли він почав збирати сміття, - у матеріалі ВВС News Україна.

Над відео працювали Роман Лебедь і Максим Демко.

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