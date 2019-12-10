За кількістю сміття, яке плаває на поверхні, Чорне море приблизно у два рази забрудненіше за Середземне. Найбільшу тривогу вчених викликає мікропластик, який зараз знаходять навіть на донних відкладеннях на глибині двох кілометрів. Це бачили і зафільмували наші кореспонденти, які подорожували з учасниками міжнародної експедиції.

Десятиліттями Чорне море використовували як жахливе звалище відходів промисловості й сільського господарства країн Східної Європи. Вчені вважали, що окремі частини Чорного моря - майже повністю мертві. Але чи є ознаки покращення ситуації сьогодні?

Дивіться 3 епізод мінісеріалу ВВС.

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