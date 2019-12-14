Сірководень пре із безодні, щоб вбити Чорне море? – мінісеріал ВВС

Яка товщина шару Чорного моря, де є життя? Адже це море унікальне. На глибині воно чимось нагадує нашу оповиту токсичною атмосферою планету мільярди років тому.

Учасники міжнародної експедиції замірювали на якій глибині починається шар сірководню, який наповнює Чорне море майже повністю, залишаючи для життя лише невеличку смужку на поверхні.

Чи є загроза того, що вбивчий для всього живого шар наближається до поверхні?

Пропонуємо до уваги четвертий епізод мінісеріалу ВВС “Коли хвилюється Чорне море”.

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