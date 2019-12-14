Переможниця Книги року ВВС - непідконтрольному Донбасу: "Ми є Україна і ми разом з вами"

Церемонія нагородження ювілейної 15-ої літературної премії Книга року ВВС вперше відбулася у Мистецькому Арсеналі.

І вперше за історію конкурсу так багато книжок - аж 43 - потрапили до Довгих списків.

Серед фіналістів, тобто у Коротких списках, опинилися 14 книг у трьох категоріях - Книга року, Дитяча книга та Есеїстика.

Головну нагороду виборов роман Тамари Горіха Зерні "Доця" про українську волонтерку в непідконтрольному Донецьку.

Найкращими есе визнали збірку Тараса Прохаська "Так, але...".

А в номінації Дитяча книга року ВВС переміг Володимир Арєнєв і його "Сапієнси".

Переможець у кожній номінації отримав 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

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