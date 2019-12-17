Чому стогне Дніпро і як болить Чорному морю – мінісеріал ВВС

Впродовж десятиліть річки Дунай, Дністер та Дніпро вважалися найбільшими забруднювачами Чорного моря.
Останнім часом мільярдні вливання Євросоюзу в створення очисних систем привели до позитивних змін. Кореспонденти BBC поїхали до Будапешта, щоб подивитися, як зараз очищають каналізаційні води на Дунаї.
Докази покращення стану екології науковці знаходять і в Чорному морі. Там зараз більше філофори.
Однак Дніпро досі залишається заручником недбалого ставлення людей до природи.
Цим відео ми завершуємо мінісеріал BBC “Коли хвилюється Чорне море”.
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