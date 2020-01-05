30-ти кілограмова голівка сиру Канталь - як її розрізати?

Сировар Роман Хаєцький розрізає 30-ти кілограмову голівку сиру витримкою 14 місяців за французькою рецептурою - Канталь.

Приватна сироварня розташована в Києві, а молоко купують у фермерів Київській області.

Спочатку голівку ретельно обчищають. Жодного воску немає, скоринка - натуральна.

За допомогою спеціального ножа Роман робить намітки, де різати, а сам розріз виконує дротом, щоби сир не розвалився і не пошкодився.

Кожен шматок запаковують у спеціальний папір та запаюють у пакет, аби сир не втрачав аромат. Уся процедура розрізання займає близько години.

Наступного разу споглядати таке видовище можна буде за декілька років. Аромат у кімнаті зберігання стоїть такий, що саме повітря можна пакувати і продавати!

Над відео працювали: Віталій Червоненко, Оксана Піддубна.

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