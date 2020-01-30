Радянський чи ні? Українські художники і посадовці посварилися через музей

Музей образотворчого мистецтва часів СРСР у селі біля Житомира відвідують лише декілька людей на день.

Та нещодавно він став відомим на всю Україну через суперечки довкола назви.

Офіційна назва - Музей образотворчого мистецтва. Але художники з Києва запропонували перейменувати його на Музей радянського мистецтва.

Це стара назва, яка існувала до 1991 року. Ініціатори змін вважають, що це шанс дати музею нове життя.

Проти перейменування виступили місцеві посадовці. Вони посилаються на закони про декомунізацію, які забороняють використовувати радянські символи та назви у публічному просторі.

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