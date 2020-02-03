Відгодували - і в холодильник. Як у Харкові рятують кажанів

1000 кажанів - приблизно стільки їх зимують у Центрі реабілітації рукокрилих в Харкові.

Це - науковий проєкт харківського Екопарку, де працюють вчені, що спеціалізуються на вивченні кажанів.

До роботи також долучають волонтерів, які допомагають годувати кажанів та випускати їх у природу навесні.

У Центрі кажуть, що про життя кажанів в Україні відомо дуже мало, тому хочуть виправити це.

Контактувати із кажанами, кажуть співробітники, можна в рукавичках - аби не вкусили. Але для людини вони безпечні - на відміну від видів з Китаю, у європейських видів кажанів не виявили коронавірусу.

Над відео працювали Ганна Чугай, Антон Авіжас, Роман Лебедь.

Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.