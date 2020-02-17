Відновлення після інсульту: як зробити реабілітаційний центр вдома

Щороку понад 100 тисяч українців помирають від інсульту, а більшість тих, які вижили, потребують важкої та тривалої реабілітації.
В Україні є всього кілька сучасних реабілітаційних центрів, де працюють з хворими, які повністю втратили здатність рухатись та говорити.
Реабілітація там дуже дорога - може сягати сотні тисяч гривень на місяць.
У Марії шість років тому був один з найважчих видів інсульту. Вона повністю втратила здатність рухатись та говорити. Після кількох місяців лікування в сучасному реабілітаційному центрі її чоловік Віктор скопіював обладнання і відтворив його вдома на Черкащині.
Зараз Марія вже говорить та навіть рухає кінцівками.
Над відео працювали: Віталій Червоненко, Оксана Піддубна.
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