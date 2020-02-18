"Їх просто вбили". Рідні вимагають розслідувати авіакатастрофу в Ірані

Український літак збили над Тегераном понад місяць тому. Рідні оплакують загиблих і вимагають справедливості.

ВВС News Україна розповідає історію 34-річного Ігоря Матькова. Він був старшим провідником рейсу PS752. Дуже любив літати, мріяв стати пілотом, а ще любив котів.

Про Ігоря розповідає колишня дружина Крістіна Александрович, з якою він говорив за кілька годин до загибелі.

Відео Діани Куришко та Дмитра Русанова.

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