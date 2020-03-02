“Viber - не для листівок”. Активіст, що ходить Києвом з дивними плакатами

Сергій виходить на вулиці Києва з несподіваними гаслами: “Слухайте свої голосові повідомлення самі”, “Приїздити до аеропорту за п’ять годин до рейсу необов’язково”, “Досить писати ціну в директ” тощо.

"Мені дуже подобаються люди, які можуть над собою посміятися”, - пояснює він.

Фото з пікетів він викладає у свій акаунт в Instagram. За місяць на нього підписалися понад 80 тисяч користувачів.

Сергій каже, що створював акаунт, “аби повеселити друзів”, а ідеї бере з життя.

Над відео працювали: Тетяна Кирилюк, Оксана Піддубна, Світлана Іванова.

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