"Не зовсім мертве місце" - як у Чорнобилі грали діджей-сет

Як поєднати Чорнобильську зону і сучасну танцювальну музику?
Діджей і радіоведучий Влад Фісун не бачить жодних проблем – на минулу річницю катастрофи на ЧАЕС він зіграв діджей-сет всередині градирні, що у Прип’яті.
У лютому в обмежений прокат у Києві виходить фільм на основі того виступу.
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В інтерв’ю ВВС News Україна Влад розповів, як відбувалося фільмування, яка подальша доля фільму і як він бачить можливий розвиток Зони відчуження.
Над відео працювали Роман Лебедь і Сергій Поляков.
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