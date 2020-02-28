"Не зовсім мертве місце" - як у Чорнобилі грали діджей-сет

Як поєднати Чорнобильську зону і сучасну танцювальну музику?

Діджей і радіоведучий Влад Фісун не бачить жодних проблем – на минулу річницю катастрофи на ЧАЕС він зіграв діджей-сет всередині градирні, що у Прип’яті.

У лютому в обмежений прокат у Києві виходить фільм на основі того виступу.

В інтерв’ю ВВС News Україна Влад розповів, як відбувалося фільмування, яка подальша доля фільму і як він бачить можливий розвиток Зони відчуження.

Над відео працювали Роман Лебедь і Сергій Поляков.

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