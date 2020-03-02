Село, яке ховає вже третього загиблого через війну

22-річний Максим Хітайлов із Полтавщини загинув на Донбасі після розведення сил.

Ми побували в його селі, для якого війна ще не закінчилася. Тут ховають уже третього хлопця, що загинув через конфлікт на сході.

Село Вирішальне розташоване далеко від Донбасу, проте війну воно відчуло глибоко.

Звідси 28 молодих чоловіків пішли воювати і троє загинули: 36-річний Юрій Сердюк, 24-річний Валентин Чуріков та 22-річний Максим Хітайлов.

Для порівняння: якщо у Вирішальному загинуло 10% тих, хто пішов воювати, або кожен третій з-поміж місцевих ветеранів (загалом населення села 2 400), то загалом в армії за весь час війни - трохи менше 2%.

Над матеріалом працювали Жанна Безп'ятчук і Вікторія Жуган.

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