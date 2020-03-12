Коронавірус в Італії очима українця

Італія - одна з найбільш охоплених коронавірусом країн у світі.

У багатьох провінціях оголосили карантин і запровадили обмеження на пересування.

Як виглядають вулиці, що відбувається у крамницях і як загалом зараз живеться в італійському місті - своєю думкою з цього приводу із BBC News Україна поділився Дмитро Хуткий - лідер публічної політики у Школі транснаціонального врядування, Інститут європейського університету у Флоренції.

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