Коронавірус в Італії очима українця

Італія - одна з найбільш охоплених коронавірусом країн у світі.
У багатьох провінціях оголосили карантин і запровадили обмеження на пересування.
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Як виглядають вулиці, що відбувається у крамницях і як загалом зараз живеться в італійському місті - своєю думкою з цього приводу із BBC News Україна поділився Дмитро Хуткий - лідер публічної політики у Школі транснаціонального врядування, Інститут європейського університету у Флоренції.
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