Антисептик від ПЦУ: як церква бореться з коронавірусом

Через коронавірус у Видубицькому монастирі в Києві запрацювала міні-лабораторія із виготовлення саморобного антисептика.

Священнослужителі Православної церкви України почали готувати і розливати антисептик 19 березня. Відтоді, кажуть вони, наповнили до 3 000 флаконів за день.

Вони використовують рецепт, опублікований раніше Всесвітньою організацією з охорони здоров'я. Через коронавірус у Видубицькому монастирі в Києві запрацювала міні-лабораторія із виготовлення саморобного антисептика. Рідину роздають безкоштовно бідним, бездомним та пенсіонерам.

Чоловіки пояснюють: придбати захисні маски за доступною ціною не встигли, тож до виготовлення антисептика допускають лише обмежене коло людей.

Натомість радо приймуть в допомогу сировину: якщо нею забезпечити - обіцяють працювати так до кінця карантину.

Відео Вікторії Жуган.

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