Коронавірус: що спільного між соціальною дистанцією та шваброю?
Коронавірус: що спільного між соціальною дистанцією та шваброю?
Швабра, можливо, й не найкрасивіший предмет, однак вона допоможе вам навчитися дотримуватися соціальної дистанції - одного з головних правил під час пандемії.
Після ретельної гігієни рук та самоізоляції, звісно.
Якщо у вас вдома є швабра, візьміть її.
Якщо ж нема, просто уявіть, що тримаєте в руках.
Тепер витягніть руку з уявною чи реальною шваброю - відстань від вас і до кінця швабри й буде тією безпечною соціальною дистанцією, яку треба тримати до інших людей.
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