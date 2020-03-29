Коронавірус: що спільного між соціальною дистанцією та шваброю?

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Коронавірус: що спільного між соціальною дистанцією та шваброю?

Швабра, можливо, й не найкрасивіший предмет, однак вона допоможе вам навчитися дотримуватися соціальної дистанції - одного з головних правил під час пандемії.

Після ретельної гігієни рук та самоізоляції, звісно.

Якщо у вас вдома є швабра, візьміть її.

Якщо ж нема, просто уявіть, що тримаєте в руках.

Тепер витягніть руку з уявною чи реальною шваброю - відстань від вас і до кінця швабри й буде тією безпечною соціальною дистанцією, яку треба тримати до інших людей.