"Я не боюся коронавірусу" - пенсіонер займається спортом під час пандемії

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"Я не боюся коронавірусу" - пенсіонер займається спортом під час пандемії

Киянин Олесь Срібний, у минулому режисер-постановник і професійний спортсмен, регулярно виходить з дому повправлятися на спортивних тренажерах і поплавати голяка в Дніпрі.

Лікарі та уряди багатьох країн рекомендують літнім людям дотримуватися правил самоізоляції і не наражати себе зайвий раз на небезпеку.

66-річний Срібний каже, що не боїться вірусу, і сподівається - здоровий спосіб життя допоможе захиститися від хвороби. Однак не рекомендує брати з нього приклад людям без підготовки.

Відео Олега Карп'яка.