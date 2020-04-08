"Маска, паспорт є?" - як у Києві патрулюють парки

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"Маска, паспорт є?" - як у Києві патрулюють парки

Парки на замку - через коронавірус уряд посилив карантинні заходи і заборонив українцям ходити до зелених зон.

У київських парках стало значно менше людей, ніж кілька днів тому. Про це розповідають люди, які допомагають поліції патрулювати заборонені зони.

Частина з них працевлаштовані у комунальному підприємстві Муніципальна охорона. Місто делегувало їм повноваження з охорони парків та інших місць. Вони працюють добовими змінами.

Інші є волонтерами Муніципальної варти і допомагають, коли можуть. Багато хто з цих людей є ветеранами війни на Сході.

Головне, за їхніми словами, не покарати порушника, а подбати про безпеку людей.

За тим, як відбувається патрулювання, спостерігала знімальна група BBC News Україна.

Над відео працювали Роман Лебедь і Олег Карп’як.