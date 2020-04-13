Сам на сам із їжею: як не погладшати на карантині?

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Сам на сам із їжею: як не погладшати на карантині?

Карантин - небезпечний час.

І не лише тому, що вдома діти заважають працювати, а без спілкування із друзями та походів у кіно так сумно жити. А ще й тому, що в домашній ізоляції ви лишаєтеся сам на сам із їжею.

Численні перекуси, щедрі чаювання та постійні подорожі до холодильника - звична практика для тих, хто працює з дому. Як після цього всього влізти в улюблені джинси? Ми зібрали декілька корисних порад.

Відео Анастасії Грібанової.