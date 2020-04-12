Українці у світі на карантині: "Стіл доводиться ділити!"

Зокрема, у Швеції є тільки рекомендації, а не заборони, і хоча навчання відбувається онлайн, усі бібліотеки відчинені. У Канаді парки закриті, але на вулицю можна виходити без обмежень - і без масок. У Польщі за прогулянку в парку отримаєш нічогенький штраф, а в Чехії сотні людей спостерігають просто неба захід сонця.