Українці у світі на карантині: "Стіл доводиться ділити!"
Українці в усьому світі відчувають обмеження через пандемію коронавірусу, проте кожна країна вдається до різних заходів.
Зокрема, у Швеції є тільки рекомендації, а не заборони, і хоча навчання відбувається онлайн, усі бібліотеки відчинені. У Канаді парки закриті, але на вулицю можна виходити без обмежень - і без масок. У Польщі за прогулянку в парку отримаєш нічогенький штраф, а в Чехії сотні людей спостерігають просто неба захід сонця.
BBC News Україна поспілкувалася зі співгромадянами у США, Канаді, Швеції, Польщі, Чехії, Франції та Великій Британії - як минає їхній карантин?
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