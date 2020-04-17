"Коїться щось страшне": як сталкер тікав від вогню у Чорнобилі

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

"Коїться щось страшне": як сталкер тікав від вогню у Чорнобилі

У Чорнобильській зоні "сталкер" Іван Єременко став свідком потужної пожежі, яка знищила тисячі гектарів лісу та кілька покинутих сіл.

Від вогняного валу за собою киянину вдалося відірватися. А от багатьох своїх улюблених місць Єременко вже не побачить ніколи, тому що вони випалені дотла.

Цю лісову пожежу називають однією з наймасштабніших за всю історію Чорнобильської зони.

Після нетривалого підвищення радіаційний фон вже повернувся до безпечного рівня. Але залишки пожежі досі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Іван Єременко розповів BBC про враження від свого найекстремальнішого походу.