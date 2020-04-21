Зеленський - президент: чим запам'ятався його перший рік

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Зеленський - президент: чим запам'ятався його перший рік

21 квітня 2019 року Володимир Зеленський переміг на виборах.

Політик-новачок стикнувся з неочікуваними викликами - скандал із Дональдом Трампом, падіння українського літака в Ірані та спалах Covid-19.

За перший рік при владі він також встиг розпустити парламент і уряд, а також відсвяткувати свою другу політичну перемогу - монобільшість власної партії "Слуга народу" у парламенті.

Згадуємо разом, що говорив Володимир Зеленський у ключові моменти свого першого року та як змінювались його рейтинги.

Відео Вікторії Жуган.