Пожежі в Чорнобильській зоні: що буде з тваринами?
В Чорнобильській зоні вигоріло близько 200 квадратних кілометрів.
Це більше за площу Львова.
За словами керівника відділу екології флори і фауни Чорнобильського радіаційно-екологічному біосферного заповідника Дениса Вишневського, птахи і великі тварини змогли втекти від вогню.
Найбільше ж постраждали малі тварини - гризуни та комахи, а також рослинність.
І якщо трава може прорости досить швидко, то для відновлення лісів потрібні десятиліття.
Тваринам, яким пощастило вціліти, волонтери та працівники заповідника залишають корм.
Відео Абдуджаліла Абдурасулова.
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