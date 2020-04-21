Пожежі в Чорнобильській зоні: що буде з тваринами?

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Пожежі в Чорнобильській зоні: що буде з тваринами?

В Чорнобильській зоні вигоріло близько 200 квадратних кілометрів.

Це більше за площу Львова.

За словами керівника відділу екології флори і фауни Чорнобильського радіаційно-екологічному біосферного заповідника Дениса Вишневського, птахи і великі тварини змогли втекти від вогню.

Найбільше ж постраждали малі тварини - гризуни та комахи, а також рослинність.

І якщо трава може прорости досить швидко, то для відновлення лісів потрібні десятиліття.

Тваринам, яким пощастило вціліти, волонтери та працівники заповідника залишають корм.

Відео Абдуджаліла Абдурасулова.