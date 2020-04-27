Поки гасив чужі хати, згоріла своя. Як рятувалися від пожеж на Житомирщині

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Поки гасив чужі хати, згоріла своя. Як рятувалися від пожеж на Житомирщині

Юрій із села Личмани на Житомирщині допомагав гасити пожежі у хатах в сусідньому селі Магдин. Чоловік дивився з оглядової вежі на ліс, що палає, і був переконаний: його дім у безпеці. Та поки Юрій рятував дві чужі хати, згоріла його власна.

Вікторія із села Магдин оселилась після пожежі у будинку сусідки. Вогонь захоплював село шматками: від більшості хат залишились тільки цегляні печі, але декілька повністю вціліли.

Коли знімальна група ВВС підходила до тимчасового житла Вікторії, незнайомець приніс їй обгоріле козеня, знайдене неподалік. Перше, про що заговорила жінка, - це питала поради, як виходити тварину в домашніх умовах.

У селах Магдин та Личмани, куди ми їздили, живе по декілька десятків людей. Частина з них переїхали сюди 5-10 років тому, залишивши міське життя позаду.

Щоб дістатись сюди, потрібно їхати лісовою дорогою, де не ловить мобільний зв'язок жодного оператора. Місцева влада говорить, що зробила все, що могла: хоч у районі згоріли 72 будинки, люди вижили.

BBC News Україна записала історії порятунку двох селян: Юрія з Личманів та Вікторії з Магдина.