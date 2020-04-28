Чому через карантин зривають тисячі тюльпанів?

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Чому через карантин зривають тисячі тюльпанів?

У селі Реваківці поблизу Чернівців сезон тюльпанів – тисячі квітів різних барв розцвіли у рівних рядах.

Однак насолодитися цією красою на полі практично нікому – через карантин власник плантації Олександр Стратійчук не пускає до себе туристів.

У звичайній ситуації ці квіти ще поросли б деякий час. Але тепер їх мусять обірвати, аби зберегти на потім бодай цибулини.

Фермер очікує, що цього року на нього чекають самі збитки, і не знає, чи засіє поле знову наступного року.

Матеріал Ольги Паламарюк і Романа Лебедя.