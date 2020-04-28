Чому через карантин зривають тисячі тюльпанів?
У селі Реваківці поблизу Чернівців сезон тюльпанів – тисячі квітів різних барв розцвіли у рівних рядах.
Однак насолодитися цією красою на полі практично нікому – через карантин власник плантації Олександр Стратійчук не пускає до себе туристів.
У звичайній ситуації ці квіти ще поросли б деякий час. Але тепер їх мусять обірвати, аби зберегти на потім бодай цибулини.
Фермер очікує, що цього року на нього чекають самі збитки, і не знає, чи засіє поле знову наступного року.
Матеріал Ольги Паламарюк і Романа Лебедя.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.