Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя - про ситуацію в шоу-бізнесі

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Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя - про ситуацію в шоу-бізнесі

Шоу-бізнес - один із тих, що найбільше постраждали від карантину.

Концерти, тури, фестивалі - усе це довелося скасувати на невизначений час.

І поки організатори підраховують збитки, зірки шукають нові способи контакту з аудиторією.

Як вижити під час карантину - BBC News Україна розповіли Джамала, Юлія Саніна із The HARDKISS, Тарас Тополя із гурту "Антитіла" та Саша Буль.

Відео Романа Лебедя.