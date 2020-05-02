Джамала, Юлія Саніна та Тарас Тополя - про ситуацію в шоу-бізнесі
Шоу-бізнес - один із тих, що найбільше постраждали від карантину.
Концерти, тури, фестивалі - усе це довелося скасувати на невизначений час.
І поки організатори підраховують збитки, зірки шукають нові способи контакту з аудиторією.
Як вижити під час карантину - BBC News Україна розповіли Джамала, Юлія Саніна із The HARDKISS, Тарас Тополя із гурту "Антитіла" та Саша Буль.
Відео Романа Лебедя.
Дивіться відео BBC News Україна в будь-який час - підписуйтеся на наш канал у YouTube.